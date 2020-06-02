新冠肺炎疫情影響，雙城論壇是否如期舉辦，引發熱議，台北市長柯文哲2日直言，雙城論壇已持續10幾年，沒理由停辦，兩岸有溝通交流才有善意，他主張盡量如期辦理，能實質（面談）就實質，兩邊都還要磋商。

國民黨北市議員陳重文詢問，雙城論壇是否還要辦，還是延期、或採視訊？柯答詢，此次輪到台北方主辦，雙城論壇已持續10幾年，沒理由停辦，兩岸要溝通、兩岸城市要交流，所以不必無限上綱，有交流才會有善意，他主張辦，也會跟他們（大陸上海）說要辦，不過目前兩邊都要磋商，計畫書出來後還要送陸委會。

柯說，現在疫情還在管制，若那邊的官員要來，就要被管制14天，這還有困難，要想辦法克服，且這是大事，尚無法等台灣解封，仍盡量如期辦理，也可考量視訊，但可以實質就實質，不行就其他辦法，北市府祕書處底下有個大陸小組，會跟對岸的人員磋商舉辦方式。

柯補充說明，他們過去有簽合作協定，運動員移地訓練仍如期舉行，雖受到疫情管制可能無法，但他覺得雙城論壇該辦還是要辦。

另外針對柯妻陳佩琪與民進黨北市議員簡舒培互槓，國民黨北市議員李傅中武送柯一袋咖啡包，請柯回去親手泡給陳喝，柯說「好的，可以！」

陳重文也問，柯比較需要喝咖啡，是否睡得好？他覺得政治人物的家人沒義務需要被檢驗，太太不是先生附屬品，言論自由很重要。柯回，他同意，網路世界什麼都有，不想被霸凌就別寫，這是預期中會發生的，自己要負責，他1日晚上有勸她少寫，但看辯不過就說不想理她，他就先去睡他的床，且有睡好，不過因結婚至今她賺的錢比他多，所以他在家地位最低。

(中時 )