美國1名非裔男子遭白人警員不當執法致死引發全國怒火，全美已有上百城市出現抗議示威，警民衝突不斷，甚至傳出示威已變調成暴力行為，開始出現洗劫商家。不過，美國此時仍未脫離疫情威脅，特別近期示威群眾與警察難以保持先前的社交距離，正當白宮仍需防疫之際，但素有「美版陳時中」之稱的佛奇表示，他已有兩周沒有與總統川普見面了。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）表示，他不僅已有將近半個月未與川普見面，而近期兩人交談的機會也愈來愈少，上一次與川普互動已是5月18日，川普在一場與州長的電話會議上，邀請佛奇提供醫療專業意見；兩人上一次見面是5月28日，而佛奇最近一次參加白宮疫情簡報記者會示5月22日。

雖然美國示威遍地烽火，但同時疫情仍未明顯消退，至今已有179萬人確診、10萬人死亡。不過川普與佛奇之間早已出現多次分歧，例如川普希望5月就要重啟國門、恢復國家經濟正常運行，但佛奇表示過早重啟國門反而會使防疫成效前功盡棄。而5月川普一度聲稱防疫成功而要將防疫小組解散，引來全國譁然後，才改口「他們太受歡迎了」而繼續保留，不過此後防疫小組出現在白宮與大眾面前頻率大幅減少，已有數周沒有舉行新聞記者會了。

此外，CNN另外也報導指出，華府衛生局1日證實，當地已出現新一波新冠肺炎疫情，5月31增加56起新確診，為近期新高。由於新增病例再度增加，華府的解封計畫必須重新來過，新增病例連續14天呈現下降後，華府才能從第1階段解封邁入第2階段解封，屆時才能再開放其他公共場所及店家。

(中時電子報)