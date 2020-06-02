香港特首林鄭月娥2日表示，美國在香港有實實在在的利益，對方提出所謂的制裁或取消特殊地位，做法不但損人不利己，也會讓彼此經濟雪上加霜。

林鄭月娥表示，香港是美國賺取貨物貿易順差最大的經濟體，也為1300家美國公司提供CEPA（中港更緊密經貿關係安排）下進入大陸的同等優惠政策，香港還單方面給予美國護照持有人免簽證待遇，美國的投資和金融公司占香港證券市場交易量大約五分之一，這些都是美國實實在在於香港的利益。

林鄭月娥說，因此她希望美國連同其他外國政府在處理與香港的雙邊關係時都能夠互相尊重，不可以也不應該在現時全球經濟因為疫情已經疲弱不堪的時候再做些打擊雙方企業和人民的工作，這樣只會讓大家的經濟和市民生活雪上加霜。

林鄭月娥也說，大陸中央涉港國安立法的工作已完成第一步，尚未走到第二步制定法律條文，因此完全理解市民的關注，但過去幾日有些外國政府或政客發表不少失實言論甚至是無理的指控，香港政府必須以正視聽。

她說，大陸中央行使憲法權力從國家層面進行立法，大陸中央本身承受很多壓力，外國政府藉此事批評大陸，對於部分外國政府高調反應甚至採取某些行動，只能夠形容他們採取雙重標準。

繼美國總統川普29日下令美國政府開始取消美國對香港的特殊待遇，美國國務卿蓬佩奧在1日表示，美國正在考慮歡迎香港人這個選項，作為對大陸在香港推行國家安全立法的回應。

(旺報 )