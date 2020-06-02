農業經營為追求作物生產極大化，耕地常種植特定作物，導致地景單一，進而使生物棲地破碎，不利維持多樣物種及個體數量。行政院農業委員會台中區農業改良場為克服以上問題，於是在場區營造友善的棲地環境，採低頻度管理來保護鳥類多樣性，讓50餘種鳥類利用耕地中的昆蟲及野鼠維生，並協助作物生產。

台中場表示，不同樣態的農業場域，養育著豐富且多樣的動物，並可提供鳥類豐富的食物來源，進而形成良好生態食物鏈，協助耕地作物生產。引此，臺中場為塑造友善鳥類的棲息環境，採取許多措施：像是耕地維持土堤田埂，適度生長雜草、種植矮性植栽或灌木及果園草生栽培等，提供彩鷸、紅冠水雞、八哥及鶺鴒等隱匿或覓食的環境；另農田水圳在不影響灌、排水順暢的原則，採取低頻度的清淤作業，容許水圳適度淤積底泥並形成緩流、灘地及淺水環境，讓水圳岸邊兩側自然生長水生植物，形成多樣的微棲地環境，提供鷺科、鷸科及秧雞科鳥類食物，也讓周邊耕地於農業操作時，鳥類得以遷移至此隱藏；另外，農田水塘或蓄水池岸邊保留構樹或血桐等雜木林，提供小白鷺、黃頭鷺、夜鷺等鷺科鳥類棲息、育雛及越冬的環境。

至於強化鳥類扮演捕食野鼠高手的作法，則是在耕地架設鳥類停駐棲架，讓黑翅鳶、棕背伯勞及紅尾伯勞等俯視耕地，增加野鼠被捕食的機會；耕地周邊樹木也避免斷頭式強剪，形成鳳頭蒼鷹、領角鴞等猛禽棲息、育雛及獵捕野鼠的環境。

台中場調查發現，西部平原耕地經常出沒的鳥類包括黑翅鳶等50餘種，在農業耕地營造多樣化的鳥類棲地環境後，可吸引更多的鳥類前來覓食、繁殖、育雛、越冬或越夏，並捕食耕地的昆蟲及野鼠維生，降低作物所遭受的危害。

(工商 )