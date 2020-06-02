香港政府2日下午宣布，香港特首林鄭月娥將於3日訪問北京。全國人大常委會將制定「港版國安法」，中央政府將就此聽取林鄭月娥的意見。

香港經濟日報報導，近期「港版國安法」引起國際熱議，美國更揚言將取消香港特殊地位。對此林鄭月娥2日上午表示，過去數日外國政府政客有很多失實言論、無理指控，港府已多次澄清，以正視聽。

香港經濟日報報導，林鄭月娥指，外國制裁等行動是損人不利己，過去十多年香港是美國賺取貿易順差的最大經濟體；香港亦單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港又為1,300家在港的美國公司，提供與CEPA（大陸與香港建立更緊密經貿關係安排）同等的進入大陸優惠政策。林鄭月娥表示，美國投資和金融公司佔香港證券市場交易量達到五分之一，也反映美國在香港的利益。希望外國政府處理與香港的雙邊關係時，要互相尊重。

港府表示，香港律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及香港特首辦公室主任陳國基將會隨同林鄭月娥同赴北京。她將於2日傍晚前往深圳，3日上午轉往北京，同日晚上返回深圳，並於4日早上回港。

(工商 )