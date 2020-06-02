證交所將於明（3）日召開有價證券上市審議委員會，將審議匯僑設計（6754）之申請股票上市案。

匯僑設計公司負責人為王秀卿，公司實收資本額6億元，主要產品為休閒旅遊、公共空間、商務空間及商業空間等各類空間提供設計規劃、專案管理、裝修工程、道具生產以及售後服務等全方位服務。

匯僑設計108年稅前純益3.41億元，109年第1季3,711萬元，108年每股稅後盈餘（EPS）為3.67元，109年第1季為0.34元。

(工商 )