早期網路還沒發達時，多數店家都會在報紙上刊登徵人啟事。一名男網友日前看到報紙欄位，有間豆花店急徵老闆娘，不過特殊的條件，讓他忍不住發文詢問「真的有人會去面試嗎」。貼文一出，許多網友紛紛留言，「月薪2萬8還敢要求這麼多。」

從照片中可以看見，徵人的條件需符合，生辰於民國89年國曆4月9日丑時（20歲）、口才好、O型，面貌需姣好，還要奶大聰明、長頭髮；值得關注的是，張、陳、簡、廖等4個姓的人勿打擾。而工作薪水每個月2萬8000元，兩班制，早班上午6時30分、晚班下午2時30分，周日公休。

（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

看完這麼多條件，原PO好奇詢問，「有人會去面試嗎？徵老闆娘欸，張陳簡廖是得罪老闆嗎？」貼文一出，引起熱烈回覆「超奇葩的徵人廣告耶」、「感覺就是合好八字要娶了」、「 沒有大奶只有胸肌可以接受嗎」、「看報紙都能看到一些很妙的東西」、「早上要被操晚上也要操，月薪28000喔?這哪門子老闆娘」。

另外有網友針對「張、陳、簡、廖」作出解釋，「張廖簡」是同宗所以不適合互相嫁娶，至於「陳」不行可能有其他故事，像是家族原因，比如說祖先是仇家，子孫不能嫁娶某姓。

(中時電子報)