本周六就要進行罷韓投票，居家檢疫者、居家隔離者以及發燒人士能否出門投票受到關注，中央流行疫情指揮中心今天表示，發燒者可在適當防護下出門投票，至於居家檢疫居家隔離人士，則必須先向衛生單位提出申請，透過專車接送的方式行使公民權。

指揮中心在四月時提出社交距離指引，明定發燒者不得進入人潮密集處及特定場所，但對於本周六的罷韓投票，陳時中今在記者會受訪時卻鼓勵發燒民眾出門投票，表示尊重中選會的相關決議。

而中選會對於進入投開票所的規定是，發燒者只要戴手套或口罩就照樣可以投票，副指揮官陳宗彥說，每個人都有投票權利，中選會對於防疫都有訂定相關準則跟處理，只要能夠維持社交距離就可不戴口罩，戴口罩就可不用維持社交距離，且投開票所都有備用口罩，有需求的民眾均可使用。

陳時中則補充，過去在SARS時期確實對於居家檢疫者設下不得出門投票的規定，而這次新冠肺炎先前也有討論到投票問題，自己心裡是傾向讓居家檢疫者能夠出門投票，但現在無論是居家檢疫、居家隔離者在檢疫期間均無法出門，在無替代方案下是無法投票的。

陳宗彥會後補充，根據中選會的規範，居家檢疫者與居家隔離者無法出門投票，發燒者則不在限，但必須做好戴口罩、帶手套的防護措施，目前高雄有將近一千位的居家檢疫者，按目前規定是無法出門投票的。

(中時 )