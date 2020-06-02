台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書「逆時中」，市議員簡舒培質疑，陳佩琪言論恐拉低市府團隊的表現成績，兩人隔空開戰。台北市長柯文哲今（2）日在臉書PO文表態，短短3個小時就湧進10萬網友朝聖。

柯文哲表示，很多人勸他叫陳佩琪不要寫臉書了，坦言自己根本不敢有「管」的念頭，不是因為怕太太，而是這種觀念真的很迂腐。他指出，叫某人回家管管太太，是把太太視為先生的附屬品，不准太太獨立思考、不准她說出心裡的話，言行都要以先生為「天」。

柯文哲說，陳佩琪念的書不比他少、賺的錢比他多，過去30年自己忙著工作，佩琪幾乎是一個人養大三個孩子，「所以陳佩琪不只是柯文哲的太太，也是一位獨立的女性、是學有專精的小兒科醫生，她在臉書發表的意見，是基於她的醫療專業，應受到基本的尊重。」且台灣是有言論自由的成熟社會，陳佩琪當然可以發表個人意見，她的想法可以被討論，被批評，但不應該被帶進議會，作為政治攻防的題材，「適不適格當柯文哲夫人，不是議員說了算」。

柯文哲一番言論，吸引10萬網友按讚，不少人肯定他的想法，表示「尊敬自己太太的才是真男人」、「非常認同尊重言論自由，不是因為她是議員或某夫人，而是台灣是個民主國家，我台灣人我驕傲」、「尊重太太不該只是口號，感謝市長落實生活中！」「我的偶像我的神，新觀念尊重彼此」、「非常欣賞獨立自主的陳醫師」、「她就算不當市長夫人，她一樣是一個獨立個體，沒有人可以管她！」

(中時電子報)