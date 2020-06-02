1名身材精實的男網友在Dcard難過表示，自己與交往長達3年的女友分手。由於女友情緒逐漸失控，也會提出各種無理要求，最重要的是嘿咻的時間越來越短，進而忍痛與女友分手。男網友在分手後，為解決自己高度需求的性欲，他開始購買多個蜜臀飛機杯，讓自己能夠雞棒高漲時，有管道能夠進入自行發洩解決。

男網友表示分手主要原因是，嘿咻的時間越來越短，甚至女友還嚴格規定，哪幾天不能碰觸身體，甚至進行活塞運動，竟然會突然被告知不要碰私處，當場澆熄男網友的欲望，甚至連分手最後一天2人也仍有過爭吵。在與女友分手的日子，男網友為解決自己高度需求的性欲，他購買多個蜜臀飛機杯，讓自己能夠雞棒高漲時，有管道能夠進入自行發洩解決。

他分享日製蜜臀飛機杯外觀精緻，與真人判辯起來毫無違和感，材質製作也採用無毒素材生產，然而不知是否日本人天生嬌小，食用起來通道略為偏窄，黑洞尺寸無法容納自身肉棒。由於男網友喜愛塞入速度以較快方式進行，也偏愛火車便當方式的食用模式，因此認為較不適合自己；介紹第二款蜜臀飛機杯，男網友認為，此款除了擁有漂亮外型的蜜臀飛機杯，也能觀看出高腳杯的型狀，只是撫摸起來的觸感並沒有前一款來的水嫩，而且重量較為重些；男網友認為最後一款的蜜臀飛機杯讓自己最有感覺，除了蜜臀飛機杯有呈現出M字腿外，前後皆可能進入，食用起來除了大為滿足，更符合自己想要前或後的不同需求。

男網友最後以堅實肌肉徵求其他網友能為自己介紹女友，無論自己的胸器、雞棒都是堅硬十足，他要求女方若有蜜臀飛機杯大的身材甚是更好，也必定會加以疼愛，並且滿足對方的所有需求。

(中時電子報)