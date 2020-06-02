中華台北羽球公開賽有譜！中央流行疫情指揮中心表示，今日已與中華民國羽球協會今與討論，原則上同意台北公開賽的舉辦，將採選手團進團出、入境後居家檢疫14天、分時段練習的方式進行，我國有望成為疫情以來舉辦全球第一個世界級公開賽的國家。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，世界各層級的羽球公開賽，自英國公開賽之後，全球都停止，其他運動的國際賽事也幾乎中止。羽球協會向指揮中心提出需求，希望可以順利舉辦台北公開賽，指揮中心也表示會予以協助。

指揮中心今早與羽球協會進行討論，從選手入境到賽前等，都已有初步規劃。陳宗彥表示，基本上，選手入境台灣必須進行14天居家檢疫，選手會入住專屬的飯店，採取團進團出的措施，分時段排練，且排練都有專屬的管道，以利進行分流，這樣大家都可以在自己的專屬動線上活動。

陳宗彥表示，目前中華職棒也已經沒有人數限制，台北公開賽會開放觀眾入場，9月1日希望能有更多人進來為台灣選手加油，觀眾、教練、裁判都分屬不同的動線，確保防護措施做的完善。

目前已經沒有國家舉辦國際賽事，台灣若順利舉辦台北公開賽，將創下全球新紀錄。陳宗彥表示，接下來的規劃將視疫情進展、指揮中心的政策來做適時的應對，指揮中心也會事先將台灣的防疫措施告知選手，期盼藉著賽事的舉辦，讓世界看見台灣。

(中時電子報)