視導航特部傘訓 蔡英文：和平不是靠卑躬屈膝 15:452020/06/02 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（中）視導陸軍航特部空降訓練中心。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傘訓學員身穿鐵漢裝準備進行擺動著陸訓練；鐵漢裝可讓傘兵在茂密森林等特殊地形著陸。（黃世麒攝） 蔡英文總統（左）頒發加菜金給操演部隊。（黃世麒攝） 蔡英文總統2日視導陸軍空降訓練中心基本傘訓，並頒發加菜金給操演部隊。蔡英文致詞時特別向國軍官兵喊話，強調國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。 (中時 ) #蔡英文 #官兵 #國家安全 #國軍 #陸軍 #傘訊 #總統 #國防 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 政治 返鄉專車惹議 交大學生會回應了 - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 燒腦！「振興三倍券」怎麼換現金？唐鳳來教你 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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