傘訓學員身穿鐵漢裝準備進行擺動著陸訓練；鐵漢裝可讓傘兵在茂密森林等特殊地形著陸。（黃世麒攝）

蔡英文總統（左）頒發加菜金給操演部隊。（黃世麒攝）

蔡英文總統2日視導陸軍空降訓練中心基本傘訓，並頒發加菜金給操演部隊。蔡英文致詞時特別向國軍官兵喊話，強調國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。

(中時 )