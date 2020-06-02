章子怡發文。（圖／翻攝自章子怡微博）

章子怡送女兒王力宏照片。（圖／翻攝自章子怡微博）

國際影后章子怡和歌手汪峰結婚5年，兩人育有5歲女兒「醒醒」，今年初又添一子，集滿「好」字。昨(1日)過兒童節，貴為國際巨星的章子怡今在微博發聲，說自己和老公費盡心力替女兒準備禮物，醒醒都沒那麼喜歡，最後丟出一張王力宏半裸露肌的照片，醒醒竟心花怒放說是她收過最好的禮物，讓章子怡快吐血。

章子怡5年前升格當媽，生下和汪峰愛的結晶，自此章子怡便頻在微博分享親子間有趣故事，也因身為人母更多次站出批評虐童案，引來社會不少關注。昨是國際兒童節，章子怡一早透露女兒醒醒超向學，叫她放假不用上英文課，仍堅持一人拿著平板電腦跟老師遠距離上課，章子怡笑說：「老母親表示超級欣慰……可我，真的只是想睡個懶覺啊」。

今章子怡再對好友王力宏喊話，說自己和汪峰費心費力幫醒醒準備禮物與活動，女兒不領情，直到拿到王力宏的帥照才開心說是「收到最好的禮物」，讓她跟汪峰好氣又好笑，網友也回應：「哈哈哈，沒有誰能不愛王力宏」、「哈哈我峰哥表示不服」、「在線收穫小迷妹一枚」、「這照片其實我也想要」。

(中時電子報)