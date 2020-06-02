隨著疫情趨緩，5月機車市場回溫，光陽KYMCO品牌以34.3%的市佔率坐穩龍頭寶座，且銷量成長最高。觀察5月機車市場，隨著燃油車促銷激勵買氣，油電車佔比為「9：1」。

疫情趨緩，民眾戶外活動逐步解封，各行業也逐漸回到正軌，5月機車總市場銷量共計69,242台，較4月成長2,755輛，根據各縣市油車補助平等、低油價讓整體市場油車買氣旺盛，市佔站穩9成，以62,787台掛牌數量高於電車銷量6,455台，油、電銷售佔比為「油90.7%：電9.3%」。

根據最新資料顯示，5月台灣機車總市場掛牌台數62,787台，較上月成長4.1%，主要原因5月起學生族群面臨畢業季，就學及就業對於機車需求增加，中下旬銷量衝刺最為明顯。綜觀各大廠牌，光陽表現最優，以銷量23,751輛奪冠，較上月多2,543輛，成長12%居各大廠之最。

反觀電動車銷量連兩月下滑，相對2019同期銷售破萬台，今年5月大跌一半。

電動車雖仍有地方政府補助名額，但旺季期間受電車補助縮減等影響，5月銷量大幅減少，整體市場6,455台，比4月的8,810台減少，也是連續第二個月下滑。

油車龍頭KYMCO光陽先前推出促銷方案，業績增加2成，5月以23,751台市佔34.3%穩坐冠軍，並期望6月市場景氣回溫，執行長柯俊斌下達6月挑戰36%市佔。

第二名的三陽(2206)SYM品牌5月銷量19,524台，市佔率為28.2%，銷量比4月的17,911台增加1,613台，增幅約9%，顯示油車品牌在5月銷售增溫。

(時報資訊)