王莫昀／台北報導

新冠疫情影響消費者信心，5月不動產買賣轉較去年同期萎縮，大陸建設董事長張良吉指出，今年3月間原本預期疫情對房巿應有不小的衝擊，不過旗下個案實際銷售成果卻超出預期，如央北重劃區的「鐫画」案銷售成績亮眼，開案3個月，銷售已超過八成，目前計畫今年全年推案總額達280億元。

他表示，整體來講，大陸建設面對未來年本身認為蠻樂觀，將開發理想產品，陸續問世。

大陸建設2019全年銷售成績亮眼，銷售金額合計約70億元，因部份為合建案，實際分回59億元，超過原預定目標，並較前一年度成長28 ％；營業收入來源除建案完工交屋及餘屋認列外，另有處分高鐵股票及出售民生大樓之業外收益。2020年推案總金額預估約280億元，除了興建中個案及餘屋外，今年將推出四個新案。

展望2020年，推案區域將集中於雙北，張良吉指出，位於央北重劃區的「鐫画」案已於第一季推出，銷售成績亮眼，目前開案3個月，銷售已超過八成；其他建案包含位於台北市德行東路案(鐫月)、台北市南京東路的馥敦飯店合建案及台北市天津街都更案等，將陸續於第二季開始銷售。

此外，位於台中七期精華區的「丽格」案已進入完工交屋階段。此案同樣由義大利設計師Antonio Citterio所規畫設計，在預售期間即獲得市場熱烈迴響；為滿足客戶對於大師的作品愛好，因此大陸建設將於完工時推出限量20戶的B＆B House，室內所有的家具及廚具設備將全部採用B＆B Italia集團內品牌，維持全室一致性的義式風格。除了替客戶節省室內設計費用外，並可享有B＆B Italia提供的整體設計及專案優惠價，提供讓客戶提了行李就可搬進新家的頂級服務概念。

除自建及合建案外，大陸建設目前共有5案以投資方式進行開發。除了台北市信義區的A7案外，目前還有與日商大和房屋合資進行開發的高雄日航酒店案；海外部分則有位於美國舊金山的飯店住宅案「Serif and The LINE SF」、馬來西亞吉隆坡的酒店式公寓「Capri by Fraser」和同樣位於吉隆坡周邊孟沙（Bangsar）區的住宅大樓案。其中舊金山案及高雄案均可望於今年開始進行銷售。

(中時 )