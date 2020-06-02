「罷韓」即將投票，韓國瑜陣營第二度聲請停止執行，遭台北高等行政法院駁回後，上月29日提起抗告，但最高行政法院今仍駁回，全案確定，罷韓投票本月6日確定會進行。
裁定指出，依《行政訴訟法》規定，必須原處分合法性顯有疑義，或執行將發生難於回復損害，且有急迫情事，及停止執行對公益無重大影響者，才可聲請停止執行，若原處分執行公益大於停止執行私益，仍得不許停止執行。
韓陣營雖主張《選舉罷免法》規定「就職未滿1年者，不得罷免」，應包括不得為罷免相關活動，如宣傳及徵求提議連署，但這須由本案訴訟經過調查證據，及斟酌兩造辯論結果才能論斷，依現有證據資料，難認原處分合法性顯有疑義歐
此外，罷免權屬人民參政權的一種，為憲法基於直接民權所設的制度，罷免程序若停止進行，韓國瑜雖能避免遭解除職務的風險，卻會影響高雄市民投票實現憲法罷免權，對公益造成損害，最高行因此認為難予准許，裁定駁回。
(中時 )
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