新冠肺炎疫情趨緩，台灣連51天本土零確診，北市校園可望提前開放，市府2日邀集教師會、家長會和校長協會代表蒐集意見，3方經討論後傾向同意開放，市府預計明將討論開放日期及配套。

北市場館、活動陸續解封，由於要讓家長、學生放心，預計7月15日開放校園，不過，北市教育局主祕陳素慧表示，因為疫情不如先前嚴峻，今邀教師會、家長會和校長協會代表討論後，大家的態度保持開放，梅雨季過後，民眾也有進校園運動的需求。

陳素慧指出，前2周學校也有接到民眾反映希望開放校園，但因為還是有下雨所以沒有那麼多，隨疫情愈來愈趨緩，周末天氣變好，民眾在清晨或傍晚有運動需求，研議提早開放校園。

她說，明早晨會將向疫情應變小組報告，將有比較清楚的開放日期及配套條件，開放時間則是依疫情前各校依教學區情況規範，每個學校開放時段不同，不管開或關都會公告在門口，若準備開放，會提早1至2公告在門口。

陳素慧強調，提早開放後還是會有防疫配套措施，例如師生上課前環境會先清潔、消毒。

(中時 )