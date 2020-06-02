近年來馬祖觀光遊客人次屢創新高，進而增加當地許多就業機會，使得越來越多青年選擇留在家鄉就業，而幼兒托育資源缺乏問題。（唐氏症基金會提供／林良齊台北傳真）

近年來馬祖觀光遊客人次屢創新高，進而增加當地許多就業機會，使得越來越多青年選擇留在家鄉就業，而幼兒托育資源缺乏問題，成了馬祖亟需面臨的問題，為此，唐氏症基金會從104年起在東引、南竿設立兩間公共托育中心，馬祖的第三間公共托育家園，近日在馬祖的東、西莒舉行開幕儀式，希望解決青年苦惱的托育問題。

據統計，過去5年來，到馬祖的遊客人數從每年11萬人次，增加到近19萬，為協助看準觀光蓬勃發展在家鄉工作的青年家庭，唐氏症基金會已分別於104年與106年在東引、南竿設立公托，總計提供45個公托名額， 5年來共照顧217個家庭幼兒。東、西莒則於開幕後，北竿則預計於明年成立，達成「四鄉五島」均有公托。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，馬祖的隔代教養問題嚴重，甚至有的小孩是由外籍移工帶大，這將導致馬祖的孩子教育不到位、學習落後，決定在馬祖設立公托，同時也把台灣早期療育的經驗帶到馬祖，當發現有學習低落、語言障礙的學生即時介入，讓馬祖小孩能有與台灣小孩相同的資源，給予離島家庭更多的支持與照顧。

唐氏症基金會副執行長鄭賢明表示，東、西莒各招收12名學生，透過活化公有低度利用或閒置空間，創設出小規模、在地化類家庭的微型機構照顧模式，雖然小但物理、口語、職能治療學期器材樣樣俱全，同時平價支持父母兼顧就業和育兒。

(中時 )