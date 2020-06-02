蘇揆擺脫萬元紓困之亂陰霾，今在政院「振興三倍券」記者會上妙語如珠，說只要在12月31日前出生的小娃娃都可以領，只要來得及拿健保卡，「你也可以剖腹生產」；還說他已跟政委唐鳳立下軍令狀，三倍券有什麼破綻唯唐鳳是問。

蘇揆上午在行政院舉行振興三倍券記者會，現場不時傳來笑聲，蘇揆說，全國2300萬同胞都能領三倍券，加上有居留權的配偶 15萬人都可以領。從剛剛生出來的小娃娃到一百多歲的老人家，二百多歲也可以領。

內政部長徐國勇也說，新住民已變成台灣一份子，只要外配有居留證都可以領，駐外人員也可以領，一些無戶籍的中華民國國民也可領券，內政部已跟經濟部輸入相關證號。不過，一些有居留權的外籍人士，像是移工並不是在領券範圍內。

被問到何時出生的新生兒能領時，蘇揆說，只要在今年12月31日前出生的小娃娃都可以領，只要來得及拿健保卡都可以，「你也可以剖腹生產」。

蘇揆並說，行政院在仔細聆聽外界意見好好盤點後，才推振興三倍券，但他也不敢講，十全十美沒有破綻，他已責成唐鳳，如果有任何破綻，「唯妳是問」，所以她現在很緊張，所以現在到發行還有一段時間，如果有什麼破綻儘量歡迎把本領拿出來，看看唐鳳有多少能耐，他唯唐鳳是問，已立好軍令狀了。

為了避免重蹈口罩大排長龍窘境，蘇揆也說，昨天他親自打電話給郵局總經理江瑞堂，請他做好準備，現在還有一個多月好好評估規劃，哪裡郵局的生意好，就要多開窗口多派人員排好動線，人家藥局都能賣口罩，賣得火紅火熱，全國1300家郵局大概哪裡生意好，哪裡不好也考考江瑞堂是不是很清楚，這次也順便考考郵局調配動線是否服務周到 ，蘇揆還開玩笑說，趁著領券機會，郵局還可賣郵票。

(中時 )