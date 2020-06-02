為了解今年7月底、也就是第三季就業市場人力需求情形，勞動部針對員工規模30人以上的事業單位辦理「109年第2次人力需求調查」，結果發現，僅16.41％的事業單位有增加人力的需求，而在第三季的整體需求人數方面，預計淨增加2.1萬人，創下2009年Q3以來的同期新低。

勞動部指出，近期因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情限縮全球經濟活動，民眾亦減少外出及旅遊消費；但宅經濟商機升溫、5G通訊及人工智慧等新興應用科技穩定推展，廠商持續擴增在臺產能及電商平台蓬勃發展，加上國內疫情控制遠優於各國，政府推出振興經濟措施及疫情和緩後暑假消費旅遊需求，事業單位仍有增僱員工之需求。

調查發現，調查的事業單位7月底較4月底的人力需求情形，其中預計增加人力者占16.41％、需求不變68.87％、減少人力6.88％、無法預估7.85％；在需求人數方面，預計增加3.4萬人、減少1.3萬人，總計淨增加2.1萬人。

(工商 )