家樂福併購頂好、JASONS，公平會表示，還沒收到兩家結合的申報案，一旦接獲將依結合型態、實質掌控力、門檻等要件進行審核，並在30個工作日內准駁，若有必要依法可延長，最長可延60天。

由於統一企業是家樂福最大股東，而統一企業旗下還擁有統一超商，而現今超商、超商的市場界線愈來愈模糊，量販超市賣起咖啡，超商也在賣生鮮蔬果，公平會在面對家樂福與頂好、JASONS的結合案時，在市場界定上是否有會新的評核標準？公平會強調，公平法的適法對象是事業體，也就是個別法人，因此若家樂福與頂好、JASONS申報結合，也只是針對申報的事業體進行實質審核。

公平會指出，目前公平會還沒有收到家樂福申報併購頂好、JASONS的結合案，如果收到申報，將會依據結合型態，是否擁有實質控制力、有表決權的股數，以及是否達到申報的門檻。

而門檻，依公平法事業因結合而市佔率達到三分之一，或其中參與結合之一的事業市佔率達到四分之一。還有，結合的事業全球銷售金額總計超過新台幣400億，且至少兩事業，個別在國內銷售金額超新台幣20億元，就必須要向公平會提出申報結合。

(工商 )