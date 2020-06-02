大陸市場上半年在歷經新冠肺炎的衝擊，使得經濟活動停擺，企業獲利表現也因而下修，所幸隨著大陸疫情逐步受控，行業復工腳步持續以及政策加持之下，根據招商證券統計，A股企業獲利增速可望逐季回升，整體來看明年度可望回歸雙位數成長水準，而進一步觀察產業表現，尤以消費服務、醫療保健、信息科技等產業，不僅在今年度獲利表現衰退幅度相對其他產業輕，且明年都有望出現近20％，甚至是超過30％的獲利增速。

投信法人表示，這波疫情不僅改變的大眾的生活習慣，也讓大陸投資板塊出現結構性的變化，今年來看以科技與醫療等新經濟產業受到的影響較低，而以新經濟產業為主的中小板指數及創業板指數表現更較主板強勁，年至今漲幅近一成及二成，連帶相關陸股ETF也以中小型股相關產品表現居前，其中群益深証中小(00643)更以7.09％和9.74％的漲幅居今年來和第二季來陸股原型ETF績效冠軍，值得投資人多加關注。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，新冠肺炎疫情改變了大陸市場的民生消費型態和產業發展結構，但也指引出未來的投資趨勢，舉凡網路購物及點餐、線上教育、遠端辦公及問診等等，都加速了電子商務、雲計算、虛擬金融、人工智慧、5G等產業發展及需求，而中小板指數今年來表現強勢主要便可歸因於其成分股於科技、醫療、消費等占比較高，與疫情帶來的產業結構及投資風格改變方向相符，而上述產業在疫情下獲利受到的衝擊相對低，未來亦因產業成長性高而有望帶出較佳的獲利表現。

不僅如此，從政策面向來看，大陸官方強調加大宏觀政策實施力度，著力穩企業、保就業，特別是對中小企業給予籌資管道的支持，這也預示著大陸新經濟產業除了具內生需求成長動能以外，也處於政策順風，投資人不妨把握機會以相關ETF布局大陸中小型股市場。

張菁惠指出，中長期來看，隨著大陸經濟與產業發展自高耗能、依賴政府固定投資逐漸轉向高端製造與內需消費，有利經濟結構整體再平衡和升級，在大陸新經濟興起時，相關類股表現可望受惠，其中中小板指數企業中與高端製造相關的科技、資本設備，以及內需消費產業占比高，對於大陸現階段經濟的代表性強，是看好大陸投資前景的投資人不可忽視的板塊。

(工商 )