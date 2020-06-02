搶攻婚宴商機，台北君悅酒店宣布即日起至2020年9月16日止，推出8人桌「精緻婚宴專案」，於「指定婚宴日」訂席，每桌只要15,800元，為台北君悅酒店開館30年來史無前例的最惠價格。

台北君悅酒店期間限定的「精緻婚宴專案」內容包含: 婚宴當日安排貼身管家提供新娘最優質的各項服務與協助、席開6桌以上贈送新人君悅客房免費住宿一晚，翌日於房內悠閒享用雙人美式早餐。君悅酒店表示，本專案除享有經驗豐富的廚藝團隊專門設計的中式婚宴筵席佳餚外，並提供特選佐餐飲品無限享用與每桌加贈的一瓶紅酒佳釀。同時，婚宴會場亦以當季特色花藝打造主舞台與入口迎賓花柱，配合主桌與客桌的精心花藝佈置，呈現夢想中最完美的重要時刻。

此外，婚宴親友亦享有君悅客房住宿優惠，與酒店內餐廳、酒吧消費85折優惠。多樣賓主盡歡的優惠，讓人生大事更添繽紛喜氣。

台北君悅酒店提醒，以上專案人數依成人計算且價格需另加一成服務費，適用小型宴會廳2桌以上與君寓一宴會廳6至18桌，恕無法與其他優惠合併使用。

(工商 )