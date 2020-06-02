涉及北市萬華區5起竊盜案的蕭姓男子，日前膽大妄為，跑到長泰街理頭髮，順便再尋找目標，恰巧萬華分局西園所員警黃世祥休假經過此處，黃因為了抓蕭，調看監視器多日，一瞥見蕭就覺得他很眼熟，因此進店詢問。

黃向蕭要求查看證件時，蕭竟立刻衝出店外，頭髮也不理了，店家見狀立刻報警，黃員也隨後追出，雙方一陣追逐，最後在萬青街將他循線逮捕，全案依竊盜罪解送北檢歸案。

警方指出，48歲無業蕭男，以破壞門窗方式，潛入萬華區民宅行竊，半年多來犯案5起，警方為此成立專案，調閱監視器追查慣竊行蹤。

5月31日黃姓員警休假離開警局，行經長泰街時，發現裡面剪髮的男子，身形相貌與慣竊十分相似，於是入內盤查，蕭發現警察十分不自在，在黃上前詢問時選擇落跑，但在優勢警力包圍下仍被逮捕。

蕭嫌平時沒有固定住所，22歲起就涉及多起竊案，落網後辯稱因失業缺錢才會犯案，警訊後遭解送歸案。

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(中時電子報)