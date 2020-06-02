金門大橋目前實際進度74.33％，較預定進度76.68％小幅落後。（縣府提供）

交通部長林佳龍、金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典偕立法院交通委員會委員陳雪生、李德維、陳玉珍、魯明哲等人上橋見證首座節塊吊掛作業。（李金生攝）

金門大橋新建工程今（2）日舉行深槽區邊橋上梁儀式，第1座節塊進行吊掛組裝作業，宣告總工程進度達74.33％的金門希望工程，在海上豎立1座全新的里程碑。交通部長林佳龍跨海見證歷史性的一刻，期許在中央和地方攜手努力下，往明年5月完工的目標大步邁進。

金門大橋全長5.4公里，其中約4.7公里位於海上，海域水深最高達23公尺，地底下是特有的堅硬花崗岩，施工過程極為艱鉅。2011年動工以來一波三折，承包商一換再換人，在東丕營造接手趕工下，目前總工程實際進度74.33％，較預定進度76.68％小幅落後。

金門大橋深槽區邊橋上梁，交通部長林佳龍（左）開心自拍留念。（李金生攝）

金門大橋的節塊總數達376塊，寬度15至18.8公尺、高度3至7公尺，最重約268噸。（李金生攝）

交通部長林佳龍致贈施工團隊加菜金，感謝大家的辛苦付出與貢獻。（李金生攝）

這座金門縣府爭取20餘年，海內外鄉親矚目的大橋，今天舉行深槽區邊橋上梁儀式，進行第1塊節塊吊裝作業，象徵這項工程正式進入開花結果的階段。交通部高公局說明，在深槽區海域上空近50公尺高的天際線，將陸續吊掛組裝11座節塊，就像11隻大鵬展翅飛越金烈水域，金門大橋邁向完工之路已指日可待

這批總數達376塊，寬度15至18.8公尺、高度3至7公尺，最重約268噸的節塊，全部在高雄興達港預鑄場製成，再海運至金門大橋的主橋、邊橋工區各柱墩進行吊裝作業。每趟載運節塊6至8塊，運距約260公里，載運時間約需1天，估約需進行47趟運送作業，運送過程受海象及天候影響甚鉅，為這項工程另一個大挑戰。

交通部長林佳龍、金門縣長楊鎮浯、縣議長洪允典偕立法院交通委員會委員陳雪生、李德維、陳玉珍、魯明哲等人上橋見證首座節塊吊掛作業。

金門大橋預定明年5月完工，圖為從主橋鳥瞰工區現況。（李金生攝）

林佳龍強調，這是金門大橋新建工程的重要里程碑，也是金門大橋歷史性的一天，感謝施工團隊的努力付出，未來中央將與地方聯手就大、小金門連接後的發展計畫，進行完善和長遠的規畫，與鄉親一起迎接通車後的亮麗新未來。

楊鎮浯也表示，縣府已先期就大橋維護費、收費系統、全縣行車控制中心及烈嶼端轉運停車場建置作業，提出多面向的周邊規畫，期待在中央的支持下，帶動金門的整體發展。

(中時 )