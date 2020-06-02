蔡英文總統今天視導屏東「陸軍航特部空降訓練中心」大武營區，外傳我國擬比照美軍傘兵部隊，換裝T-11傘具，取代現行自製的T-10B。不過航特部表示，T-11只是參考標的物。目前評估，它的滯空比較久，敵情威脅比較大，也比較不適合我們的國情。

我國陸軍傘訓目前使用的T-10B人員傘，是50年代美軍無償授權給台灣技術，由國防部軍備局自行生產，日前發生傘兵秦良丰在漢光演習期間疑因主傘與副傘都未及時張開，導致從高空墜落，讓軍方高度重視傘具的安全性。

目前美軍在基本傘訓時，已改用降落速度較慢、安全性更高的T-11型人員降落傘，外傳我方決定，比照美軍傘兵部隊，換裝兩個營的T-11人員傘。不過美方不願輸出製造技術，前只能採購成品。

對此，航特部表示，有關傘具採購作業，目前已委請軍備局委製採購，對於媒體所報導的T-11傘具，只是參考標的物之一，後續還是會依據採購評選作業和最終的後勤整體考量為主。

不過航特部強調，我方之前有派員前往美國實地參與T-11跳傘，作為採購參考，依據評估，T-11滯空能力比較久，但以傘兵來說，滯空愈久，其實敵情威脅也比較大，飄流的也比較遠，這就需要比較大的空降場，因此就這部分來說，可能T-11就比較不適合我們的國情來作採購。

目前航特部已把需求規格開出，由軍備局依據規格去採購評選，對航特部而言，傘具的採購要符合作戰需求，希望從空中跳出後能儘速且安全的著陸，在敵情威脅最小、訓練也方便狀況下開出規格。

(中時 )