隨著新冠肺炎疫情趨緩，行政院今(2日)正式公布振興三倍券詳細方案，由蘇貞昌親自說明相關措施，也禁止民眾轉售振興券。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬則是在臉書上表示，「行政院可能礙於道德帽子，禁止三倍券的買賣，這個部分我反對！」

政院今正式宣布振興券詳細方案，並定名為「振興三倍券」，每人支付新台幣1000元換3000元振興券，使用時間至今年底。細項曝光後，鄭運鵬則是在臉書寫下看法，他說，意見不多，即使之前有很多聲音在嫌，但他認為基本上就是「為什麼不免費發放」，這就是經濟政策的取捨，也重申一次，其實，那1000元和那2000元，都是納稅人的錢，還在嫌棄的朋友，如果真的有心消費振興內需，「自己拿一點錢出來幫忙滾動 」，他相信打三折的優惠，一定有吸引力！

另外，禁止三倍券的買賣部分，鄭運鵬則是反對，他認為應該鼓勵三倍券交易，「創造更多的轉桌率」，這才是王道，原因則為以下3點：

第一：買方就是願意消費才去收集，即使折扣變少他也認為划算，結果是這個人(一定會去消費)！

第二：對於賣方來說，他本來可能沒辦法消費，而沒有滾動效應，現在他換到現金，頂多延遲採購，總有一天會花掉，這也是內需消費的一個行為。

第三：這種模式，只要想成小吃攤老闆收到客人的三倍券，他不去向政府換錢，反而拿來自己買東西，不是很好嗎？

另外，政院也提到，實體券等同現金，但不可以用於儲值、繳學費、水電費和各種規費，也不能拿來囤積民生物資，其他消費項目、地點沒有限制，但原則上不找零。

(中時電子報)