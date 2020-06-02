迎接六月七日防疫解封，中台灣深耕國旅的9家業者成立「周休七日聯盟」要整合全台觀光資源及業鍵一起搶攻國旅商機，首波鎖定端午連假推出26條安心旅遊路線，包括蘭嶼、澎湖、清境武界等秘境深度旅遊，聚焦要把散客集結成團、產業共好。

由尊采旅行社總經理林芳仁指出，新冠病毒疫情重創觀光旅遊業，五月以前旅行社幾乎是抱蛋，但隨著疫情趨緩，國人雖無法出國，但國旅大爆發，離島、花東等地幾乎假日是一房難求，但在復甦期，整體產業鍊仍需磨合，他集結過去九家深耕國旅的9家旅行社串連飯店、航空、遊覽車等業者規劃深度之旅，並保證端午連假還有保留房、機位、船票。

成員之一威全旅行社總經理劉邦中說，雖然國旅大爆發，但整體產業鏈很多過去是做國際觀光客，不懂國旅如何銷售和整合，他們希望提供經驗協助這些業者和從業人員另闢出路。

「周休七日聯盟」，首波鎖定端午節國旅散客規劃26條安心旅遊路線，緊接著是暑假七、八月，並且滾動式調整，這26條路線為團員數20人以內的深度旅遊團、住星級飯店或特色民宿，開發新景點，例如大稻埕文史導覽解說、阿里山部落巡禮、祕境等新景點等，價位約為市場行情七到八成，等於過去一人出國去玩的費用，現在全家一家四口國旅出遊還有找。

26條旅遊線包括：玉山、基隆嶼、武界部落、福爾摩沙鐵道懷舊一日遊；台南文青復古、宜蘭、小琉球、圓山、新中橫墾丁、明池神木等二日遊；以及以離島風情為主題：澎湖、馬祖、金門或蘭嶼等三日遊。

(中時 )