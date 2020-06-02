5月大陸全國百城住宅均價年、月增率均呈現小幅上漲的態勢。根據中國指數研究院1日發布的數據顯示，5月，大陸全國100個城市（新建）住宅平均價格為每平方公尺1萬5280元（人民幣，下同），較上月上漲0.31％。從年增率來看，百城住宅均價較去年同期上漲2.99％，漲幅較上月擴大0.06個百分點。

《經濟參考報》報導，從漲跌城市個數看，5月分受監測的大陸100個城市當中有66個城市住宅價格較上月上漲，34個城市較上月呈現下跌。當月100個城市（新建）住宅價格中位數為每平方公尺9597元，較上月下跌0.15％，較去年同期上漲3.73％。而北京、上海等十大城市（新建）住宅均價為每平方公尺2萬7672元，較上月上漲0.5％；較去年同期上漲3.01％，漲幅較上月擴大0.43個百分點。

中指院指出，從5月分大陸住宅市場表現來看，在供應方面，各大房企普遍加速推盤，重點城市整體推盤量明顯增加；需求方面，多數城市市場交易逐步恢復，杭州、上海等市場整體去化較好，其中上海改善性購房需求釋放較為積極；價格方面，百城住宅均價較上月小幅上漲，但年增速仍明顯低於去年同期標準。

(旺報 )