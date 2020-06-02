新冠肺炎爆發後，各國實施封城，加上消費信心受到衝擊，大家紛紛減少非必要的支出，根據市調發布最新報告，全球Q1智慧手機銷量年減20.2%，5大手機品牌中，又以華為受傷最慘重，與同期相比，減幅高達27.3%。

市調顧能(Gartner)發布最新報告，受到疫情衝擊，全球Q1智慧手機銷量年減20.2%。該公司分析師Anshul Gupta表示，公衛危機讓全球智慧手機市場經歷有史以來最嚴重的衰退，大多數手機組裝廠及品牌廠，都因為封城措施及工廠停工，而造成衝擊。

各別來看，5大手機品牌廠中，除了小米年增1.4%外，其他都呈現衰退；其中，華為手機出貨年減27.3%，最為慘烈。至於三星，雖然年減幅度也達到22.7%，但其市占18.5%仍保持第一，其它依序下來則是華為、蘋果、小米、OPPO。

展望後市，Anshul Gupta指出，華為將迎來充滿挑戰的一年，僅管該公司已經開發自己的系統，但缺少Google的相關服務，已經讓華為很難在國際市場吸引新的消費者。

(中時電子報)