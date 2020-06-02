台南一名陳姓男子透過網路婚姻仲介，共花45萬元辦妥結婚手續，準備迎娶越南美嬌娘阿美（化名），豈料，就在滿心歡喜等待對方來台團聚時，卻收到越南新婚妻寄來離婚證書，拒嫁來台，還發現阿美竟然是別人的女友，憤而向移民署南區事務大隊台南市專勤隊報案。

陳男日前向移民署南區事務大隊台南市專勤隊報案，表示在網路上認識婚姻仲介阿文（化名），對方得知他想結婚，就鼓吹他到越南娶妻，誆稱包辦結婚費用只要24萬元。陳男前往越南相親時，看上長相清秀的越南籍女子阿美（化名），當天就交付阿美5000元生活費，後來3度前往越南辦理結婚手續，但前後共花了45萬元，包括阿美的身體健康檢查、面談費用，甚至阿美家人生病的急需開銷。

就在陳男滿心期待阿美來台灣團聚時，阿美竟透過仲介表明不願意嫁來台灣，還寄來當地法院的離婚通知書，陳男試圖聯繫還遭阿美封鎖，經搜尋阿美臉書，赫然發現她竟然是別人的女友。。

台南市專勤隊調查發現，阿文並非經許可從事跨國（境）婚姻媒合團體的工作人員，案發後更推諉卸責，導致民眾求償無門，移民署召開審查會後認定違規，依違反入出國及移民法開罰新台幣40萬元罰鍰。

(中時電子報)