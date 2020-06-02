政治大學驚見有人裸泳！一名網友在臉書社團貼出一段22秒影片，表示一大早眼睛業障重，竟在政治大學藝文中心下方步道，看見一個全身「赤條條」男子，在步道旁水中裸泳。不過這段影片卻引發網友不同意見，多數人認為裸泳又不犯法，不舒服就不要看，更指原PO錄影還放上網路恐觸法。

一名網友在臉書《木柵社團》貼出一段22影片，表示一大早眼睛業障重，竟然在政治大學藝文中心下方步道旁，驚見一名男子裸泳，還不斷發出「who-hoo」呼喊，讓他感覺不舒服，也提醒大家經過注意。

不過許多社團成員似乎並不介意，紛紛回應：「不舒服還可以拍那麼久 真是辛苦你了」、「他裸泳甘你ㄆㄙ」、「如果是漂亮女生應該不只拍21秒眼睛也沒業障」、「如果是個美女在那裡裸泳，記得call我去看」、「在這裡裸泳妨礙到你了嗎？」。

還有網友批評原PO：「你這種見獵心喜的態度，比裸泳的人還可惡。」、「偷拍上傳水準真低」、「若對方看到此貼文且感受不愉悅，可以依照民法第18或195條，因自己的人格權受損或是遭受不法侵害而向樓主求償」。

(中時電子報)