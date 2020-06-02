IDC最新公布的2020年亞太區智慧城市大獎（SCAPA），本屆台灣有4個城市獲獎，其中臺南市和高雄市，都是第一次獲得亞太區智慧城市大獎，顯見臺南市長黃偉哲及高雄市長韓國瑜在建構智慧城市已初具成效。

臺南市今年以「臺南市智慧防汛網建置計畫」獲得智慧水務類別大獎；高雄市政府本次則以實施範圍橫跨高雄市、屏東縣、澎湖縣的「打造智慧樂活共照社區」專案，獨得「公共衛生與社會服務」類別大獎。

IDC亞太區智慧城市大獎今年進人第6年，統計6年以來，獲獎最多的城市，台北市和新北市各有5次不分軒輊。其次桃園市、台南和高雄市各有一次。

綜觀近6年來亞太區智慧城市大獎，臺灣的城市獲獎項目如下：

2015年：臺北市及新北市分別在公共工程與公共安全項目獲得優勝。臺北市的智慧關鍵基礎設施(如：空氣、水、廢物管理、天氣、交通和能源等等)，已可透過佈建於大眾運輸交通號誌及電力站的感知器將所收集到的資料傳至中央控制系統，並利用IDC定義的第三平台技術(含括雲端運算、大數據分析、社群網路與行動裝置平臺)去計算、分析與傳播有效且即時的資訊給城市核心運作部門與居民。臺北市與新北市已進一步利用此類技術落實運用到空氣品質監控、微天氣預報、交通管理與能源節控等諸多領域上。

2016年：臺北市以資訊局所提供的開放平台，匯集臺北市的公車、公共自行車(YouBike)等大眾運輸系統資訊，開放民眾介接使用，提供市民更便利及安全的公眾交通運輸選擇；此外，更協助建置城市級的物聯網平臺，導入民間創意及資源，鼓勵創新應用而獲獎。

2017年：新北市政府在「許可證/執照/審視與分區」類別中，以「BIM 4.0-雲端智慧建築作業平臺」獲得智慧城市大獎殊榮。

2018年：臺北市政府與新北市政府，分別在「基礎設施」、「交通運輸」與「公共衛生和社會服務」、「公共安全」四項類別中勝出，臺北市以「臺北智慧基礎建設平臺」、「臺北智慧運輸整合服務」奪下兩項大獎，新北市則以「新北動健康」、「全方位3D科技維安網」獲得智慧城市大獎。

2019年：臺北市政府、新北市政府以及桃園市政府，分別在「教育」、「交通運輸」、「公共安全」與「數位環境與資源取用性」四項類別中勝出，自2015年起就每年都參與IDC SCAPA的臺北市政府本屆再度以「交通運輸2.0-AI交通治理新模式」、「學習無界限-全方位智慧教育在臺北」奪下兩項大獎；新北市以「全災型智慧化指揮監控中心-危害預警與智慧決策系統及物聯網(AIoT)應用」，桃園市則以「桃園市民卡應用擴充暨市民參與計畫」獲得智慧城市大獎。

2020年：臺北市政府、新北市政府、臺南市政府、高雄市政府，分別在「教育」、「公民參與」、「智慧水務」與「公共衛生與社會服務」四項類別中勝出。臺北市政府2019年即以「學習無界限-全方位智慧教育在臺北」獲得優勝殊榮，今年則再度以「學習無界限+-臺北酷課網路學校」奪下教育類大獎。新北市的「新北智慧社區App公民參與計畫」贏得公民參與類大獎。

(時報資訊)