新竹縣長楊文科（前排左四）2日前往竹北市中興社區巷弄長照站，不忘提醒大眾仍須勤洗手、戴口罩。（莊旻靜攝）

國內疫情趨緩，新竹縣長楊文科在應變會議中宣布，新竹縣100處社區據點，即日起恢復預防及延緩失能課程及共餐服務、健康促進等活動，楊文科2日前往竹北市中興社區巷弄長照站，與年長者一起跳健康操、排隊共餐，也不忘提醒大眾，仍須落實「防疫新生活運動」。

楊文科表示，因為疫情期間全面防疫，大家在家悶了很久，宣布開放室內、室外活動，也希望大家仍要記得勤洗手、戴口罩，落實健康管理。

新竹縣因鄰近新竹科學園區，不少青年落地生根，人口相對年輕化，老人人口比例僅12.7％，不過在關西、橫山、北埔、峨眉等鄉鎮，老人人口比例仍超過20％，楊文科表示，縣府仍會持續廣設關懷據點、巷弄長照站及文化健康站等社區照顧體，達到在地老化。

楊文科上任後，恢復敬老福利津貼每月3000元，也廣設長青學苑及文康車巡迴服務，每年也辦理70歲以上老人免費健康檢查，並推動老愛心卡免費乘車服務，今年5月更納入55歲以上原住民。

社會處長李國祿指出，因應高齡化時代，今年度設置社區據點100站，包含社區照顧關懷據點19站、C級巷弄長照站66站、原民文化健康站15站等，今年由衛生福利部、原住民族委員會、公益彩券盈餘分配基金補助達1億零55萬元，提供新竹縣近2500名長者預防及延緩失能課程、共餐服務、健康促進活動、關懷訪視、電話問安等服務。

李國祿也說，社會處積極推動各項新型長期照顧服務政策，包含長照巴士擴增為32台、日間照顧中心至今年5月底也達14家，並結合錸德文教基金會推動智慧照顧日照中心等。

輔具購租及無障礙環境改善為補助經費及受益人次自107年度741萬元、1655人次，提高至108年1254萬元、2888人次，今年也推動輔具代償墊付機制，由73家輔具廠商為民眾先行墊付70％助款，民眾僅需支付30％自負額，減輕負擔。中低老營養餐飲辦理鄉鎮增加寶山、尖石、五峰，13鄉鎮中低老長者皆可使用營養餐飲服務。

(中時 )