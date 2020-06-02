蘋果(Apple)到底什麼時候才會發表 iPhone 12(暫定名稱)系列？今年哪一款新 iPhone 有望最早上市？專注於供應鏈相關動態的《電子時報》(Digitimes)最新報導指出，蘋果今年下半年即將推出的 iPhone 12 系列預計在 7、8 月開始量產，其中又有一款量產時間最早。報導中點出今年新 iPhone 上市初期會遭遇產能限制，暗示初期可能面臨缺貨或是有分批上市的可能性。

《電子時報》報導，新一代 iPhone 的量產時程落在 2020 年第三季，並預計會在 10 月份(而非往年的 9 月份)發表。消息來源指出，新款的 iPhone 中，主流的 6.1 吋(推測是指低階、雙鏡頭的 6.1吋款式)預計最先在 7、8 月開始量產。

《9to5mac》針對上述報導提出兩種可能的解釋。第一、一般預期低階 6.1 吋款式的螢幕將由 LG 而非三星供應。提前量產這一款 iPhone 有可能是為讓 LG 有更多空間滿足蘋果對於 iPhone 螢幕品質的要求；第二，三星今年預計向蘋果供應的 iPhone 螢幕，由於採用全新的螢幕技術，在量產組裝的過程可以減少一些程序，更為簡單。因此，由 LG 供應螢幕的新 iPhone 會率先量產，跟三星供應螢幕的機種之量產時程不一樣。

報導預期，在上市初期，蘋果新一代 iPhone 的產能可能會因為受到疫情、供應鏈方面的影響，而遭遇不足。這很可能暗示新一代 iPhone 可能分批上市，或者在初期比較容易出現缺貨的情況。

2020 年預計下半年發表的新一代 iPhone，跟過往有很大不同。首先在於螢幕尺吋與款式，預計有 4 款，分別是一款 5.4 吋、兩款 6.1 吋，以及一款 6.7 吋的機種。預計都將支援 5G，在連線能力上有大幅提升。機身設計則有望回歸 iPhone 4 的風格，更為方正，走回傳統經典之路！

(科技)