現在仍不宜出國旅遊的情況下，許多民眾改以國旅解悶，高雄各大飯店業者持續推出超值住房專案搶客，更連帶帶動將到來的端午假期。以在地文化潮味設計聞名的高雄中央公園英迪格酒店推出「週末雙享特惠」，7月19日前預訂在7月底前的周末假日入住，每房每晚且含早餐僅3330元起+15.5%，光是本周末（6日）訂房就交出近9成的好成績，飯店也同時與Booking.com和LINE旅遊合作開始搶客，端午假期也已有逾6成的住房率，預計可望提升2至3成業績。

高雄中央公園英迪格酒店含豐盛的自助式早餐。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

高雄各大指標性的老飯店在端午連假住房表現也多有成長，高雄福華大飯店表示，在端午節假期，住房率大約已有7成多，並持續有訂房電話進來，樂觀預估屆時有機會滿房。高雄福華也指出，民眾漸漸願意出來旅遊或用餐，因不能出國，所以都選擇國旅，飯店推了許多優惠住房專案，有的雖然不見得可以在端午連假適用，但這1、2周的假日住房率仍已回溫3成以上。

最熱門超值的方案就屬相當於狠殺約3折的「吉時享樂 限時住房專案」，3月推出以來，已熱銷超過500間（夜），平假日每晚每房含稅僅3600元，最多可讓4人入住，更贈送每房每日總價值共3600元的餐飲消費抵用券4張（每張面額900元）。

高雄國賓大飯店則是在端午連假住房率已突破8成多，相較於先前的五一連假大約增加3成；漢來大飯店目前在端午假期也有約4成住房率，比五一連假成長1倍，也是疫情爆發以來最好的住房成績。

高雄福華大飯店近1、2周的假日住房率已回溫3成以上，圖為尊爵主管房。（高雄福華大飯店）

此外，飯店酒吧的派對也在國旅回溫下重新展開，位於高雄中央公園英迪格酒店頂樓、堪稱高雄最美高空酒吧的「Pier No.1」，自即日起至6月28日攜手知名酒商「百加得Bacardi」打造「瘋狂蘭姆暢飲節」，將高空酒吧營造出濃濃的熱帶叢林氣氛，並以百加得蘭姆酒為基底特別設計出4杯瘋狂特調，每人僅660元就能在晚間6點至9點間盡情暢飲；6月24日起更與星坊酒業合作推出街邊店，將飯店1樓戶外座位區打造成沙灘小酒吧，以海灘傘、沙灘椅、白砂，泳圈等道具布置，並用星坊代理的葡萄酒，特調西班牙著名水果酒Sangria，推出夏日感十足的飲品，3至4人共飲一壺（1L）770元。

高雄中央公園英迪格酒店頂樓的高空酒吧「Pier No.1」即日起推出「瘋狂蘭姆暢飲節」。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

【飲酒過量 有礙健康】

(中時 )