家樂福吃下頂好 公平會：尚未收件 16:042020/06/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼2019年接手台糖量販後，家樂福今天再公布，將耗資約32億元併購全台224家頂好超市。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼2019年接手台糖量販後，家樂福今天再公布，將耗資約32億元併購全台224家頂好超市，對此，公平會表示，尚未收到送件、無法對此評論。 若兩事業單位結合後，達到公平交易法則應向公平會申報結合，公平會副主委彭紹瑾說，如果送案將視整體經濟利益是否大於限制競爭不利益，決定是否允許其結合。 (中時 ) #公平會 #結合 #利益 #家樂福 #頂好 #併購 也許您會感興趣 生活熱門新聞 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 振興券7月15日上路 7大重點一次看懂 - 生活 中衛口罩今出貨！27家通路曝光 網洗版：終於等到你 - 生活 三倍券全換現金？網曝絕招...眾跪喊：券神 - 生活 6警訊曝肝臟不行了！營養師推5不起眼食物護肝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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