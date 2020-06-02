繼2019年接手台糖量販後，家樂福今天再公布，將耗資約32億元併購全台224家頂好超市，對此，公平會表示，尚未收到送件、無法對此評論。

若兩事業單位結合後，達到公平交易法則應向公平會申報結合，公平會副主委彭紹瑾說，如果送案將視整體經濟利益是否大於限制競爭不利益，決定是否允許其結合。

(中時 )