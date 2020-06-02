苗栗縣政府辦理文狀元選拔競賽，提升各校閱讀風氣、增進學子寫作能力。2日苗栗縣長徐耀昌，頒獎表揚獲得狀元、榜眼及探花殊榮的24名學子。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理文狀元選拔競賽，提升各校閱讀風氣、增進學子寫作能力。2日苗栗縣長徐耀昌，頒獎表揚獲得狀元、榜眼及探花殊榮的24名學子。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理文狀元選拔競賽，提升各校閱讀風氣、增進學子寫作能力。2日苗栗縣長徐耀昌，頒獎表揚獲得狀元、榜眼及探花殊榮的24名學子。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府提升國中小各校的閱讀風氣，辦理書展推廣共讀，並透過文狀元選拔競賽，讓學子發揮寫作能力。今年因應疫情改為線上抽題，試場改在各校同步辦理。2日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚勇奪狀元、榜眼、探花等的優秀學子，肯定學子在閱讀與寫作的長期耕耘和努力。

今年文狀元選拔由縣立圖書館邀集18鄉鎮市圖書館、全縣國中小舉行聯合書展，體現學子、師長與親子共讀，再由各校進行校內初賽。今年因應疫情，首度以線上直播抽題模式，經國內閱讀理解教育領域的教授、專家學者閱卷評審，選拔出狀元、榜眼、探花、進士和秀才等104名優秀學生。

徐耀昌與教育處長邱廷岳等人，2日頒獎表揚得獎學生。徐耀昌表示，連辦8年的文狀元選拔，已為苗栗培育許多優秀學子，肯定孩子們在閱讀與寫作的長期耕耘和努力，令人驚艷的作品在激烈的選拔賽中脫穎而出。評審委員更一致讚許獲選狀元的作品，構思巧妙且文筆簡潔流暢，令人驚豔，顯見苗栗閱讀教育的扎根成果。

縣立苑裡高中校長張逢洲分享，校內推動班級圖書，以移動式書箱每個月輪動一次，讓學生1學期可閱讀到4本書，以培養孩子的閱讀與寫作能力。君毅高中國中部八年級林語柔在現場分享寫作內容，她表示，寫作力量可以改變人生，感謝縣內積極推動寫作，讓她在書中體驗多元世界也奠定了寫作基礎。

(中時 )