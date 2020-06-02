蘇揆推三倍券全攻略 16:142020/06/02 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆推三倍券全攻略(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 記者張理國／台北報導 行政院推出振興三倍券，蘇揆在臉書也提出三倍券全攻略，協助民眾了解並明白如何使用三倍券。 蘇揆說，台灣防疫有成，世界也看到台灣。現在我們要一起讓經濟復甦、大家過正常日子，這次結合暑假檔期，推出讓1000變3000的振興三倍券，要讓大家好領、 好用、 好刺激，也最溫暖。 蘇揆在臉書中圖文並茂，並說三好一溫暖，經濟加速轉，歡迎民眾點進來看細節。 振興三倍券,行政院,蘇貞昌 (中時 ) #行政院 #經濟 #臉書 #台灣 #民眾 #蘇貞昌 #振興券 #三倍券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 各國陸續解封未列入台灣 沈富雄：陳時中問題來了 - 政治 返鄉專車惹議 交大學生會回應了 - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 罷韓倒數！幕僚曾推「他」出馬補選 韓國瑜點頭答應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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