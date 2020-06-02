記者張理國／台北報導

行政院推出振興三倍券，蘇揆在臉書也提出三倍券全攻略，協助民眾了解並明白如何使用三倍券。

蘇揆說，台灣防疫有成，世界也看到台灣。現在我們要一起讓經濟復甦、大家過正常日子，這次結合暑假檔期，推出讓1000變3000的振興三倍券，要讓大家好領、 好用、 好刺激，也最溫暖。

蘇揆在臉書中圖文並茂，並說三好一溫暖，經濟加速轉，歡迎民眾點進來看細節。

振興三倍券,行政院,蘇貞昌

(中時 )