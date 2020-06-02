據美國數據調研機構Gartner發佈最新報告顯示，蘋果的iPhone手機銷量在2020年第1季年減8.2％，共銷售4092萬部iPhone，市佔率為13.7％。另從數據上來看，三星銷量居首、跌幅為22.7％至5533.3萬台，市佔率為18.5％；而華為銷量緊隨其後，跌幅為27.3％至4249.9萬台，市佔率為14.2％。

據《21世紀經濟報導》引述Gartner指出，5大智慧手機廠商除小米以外，其他首季都出現下跌。而小米主要得益於Redmi在國際市場銷售強勁，加上公司主打線上通路，帶動銷售表現優於預期，讓第1季逆市上升1.4％至2781.7萬台，市佔率9.3％。

Gartner高級研究分析師安舒爾·古普塔（Anshul Gupta）表示，整體衰退現象主要原因是疫情帶來衝擊，多數大陸廠商和蘋果都受到影響，同時指出華為將迎來充滿挑戰的一年。雖然已開發華為移動服務（HMS）生態系統，但由於無法在海外搭載流行的Google應用，不太可能在國際市場上吸引新的智慧型手機買家。

(旺報 )