現代人生活大多數時間都被網路占據，為了保護未成年人的身心發展，大陸的中國互聯網協會於6月1日舉辦「防範未成年人沉迷網路公益公開課」，並公布《防範未成年人沉迷網路倡議書》。目前，該《倡議書》已獲31省、自治區、直轄市互聯網協會，以及基礎運營企業、網路服務提供者、網路遊戲運營企業、網路視頻平台、網路直播平台、新聞媒體等157家單位的積極響應和全力支持。

近年未成年人沉迷網路引發社會案件的頻率越來越高，引發大陸社會普遍關注，有鑑於此，中國互聯網協會向全國互聯網業界、廣大家長發出倡議。

《倡議書》內容包括第一，網路服務提供者應自覺遵守法律、法規，大力弘揚社會主義優秀傳統文化和道德準則；第二，網路遊戲運營企業應完善未成年人保護機制建設；第三，網路視頻平台、網路直播平台應認真履行平台監管責任，利用技術有效遏製網路不良訊息的製作和傳播；第四，新聞媒體及網路服務提供者應加強對全社會的正面引導和宣傳，樹立尊重、保護、教育未成年人的良好風尚；第五，呼籲家長關注未成年人生理、心理狀況和行為習慣。

(旺報 )