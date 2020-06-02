精誠(6214)宣布代理全球營運科技(OT)與物聯網(IoT)安全與洞察解決方案廠商Nozomi Networks全產品線與服務，將與台灣的經銷夥伴合作，提供台灣關鍵基礎設施、工業控制網路OT架構能見度、威脅偵測和洞察解決方案。

精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，在工業控制網路環境中，首重工安與勞安，隨著工業4.0發展趨勢，IT與OT需緊密融合，工業物聯網(IIOT)資訊安全的重要性越發受到重視。Nozomi Networks已成功協助多家全球領先的關鍵基礎設施企業，如能源、製造、礦業，運輸，大樓管理等產業，加強其數位轉型的網路安全可見性。

Nozomi Networks解決方案提供一體機與虛擬機方案，可以彈性的根據場域網路環境所連接的設備節點架構與數量，來導入使用，台灣目前正逐步走向智慧製造以及工業4.0，透過與經銷夥伴的合作，精誠希望能提供台灣公用事業、能源產業以及製造業一個有效保護營運與資安資產的新選擇。

Nozomi Networks的OT安全解決方案，採用非侵入式的監測方式，方便企業洞悉自己有哪些設備，以及設備之間的關聯性與日常正常行為，從而建立基準，並依此基準執行監控，一旦發現異常，可以在第一時間通知相關人員與安全性資訊與事件管理(SIEM)系統，執行應變程序。同時，Nozomi Networks旗下的安全實驗室也會從網路可見性、威脅檢測和運營洞察力等角度持續發展研究與創新，並披露發現貢獻給相關社群，與資安業界共享知識。

Nozomi Networks的解決方案為全球成千上萬個關鍵基礎設施和工業站點提供OT架構能見度、威脅偵測和洞察服務，服務超過2300個大型客戶，監控設備品項超過340萬個，包含8個全球前20大能源、5家全球前10大製藥廠、4間全球前10大礦業公司，以及4個全球前10大公用事業等，每年營業額增長500％以上。

(時報資訊)