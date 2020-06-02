台灣新冠肺炎疫情趨緩，國旅需求回溫配合天公作美，六福（2705）旗下六福村主題遊樂園5月底周末假日人潮明顯回流，2天入園人數合計達近8千人次，花蓮遠雄海洋公園入園人數亦突破6千人次，年增近5成，亦創疫情爆發以來人數最多的周末假日。

隨著疫情逐漸趨緩、防疫新生活運動啟動，配合國內防疫規範措施將解封鬆綁，遠雄海洋公園及六福村亦推出相關優惠方案攬客，遠雄海洋公園並同步加速趕工，預計暑假前完成多項全新設施，積極搶攻國旅回溫商機。

遠雄海洋公園2018年起逐步啟動18年來最大改裝計畫，年初配合蘇花改通車，陸續啟用全台首座虛實合一「探險島水族館」及光雕沉浸式劇場「奇妙海洋慶典」2大設施，疫情期間亦加速趕工，預計6月底推出「鯨魚大冒險」及「大章魚沙灘」動態遊戲場。

此外，遠雄海洋公園也預計在暑假前，完成沁涼消暑的「水漾動感噴泉」全新設施。園方先前表示，未來3年將與遠雄來（2712）斥資逾2億元，全面強化場館、娛樂、餐飲、夜間體驗，搶攻東部觀光商機。

遠雄海洋公園至6月底推出「暑期超級季票699」，讓設籍東部的鄉親可不限次數暢遊至9月底，並同步推出「醫護人員免費入園優惠」。而6月5日起至月底，亦推出「大專生優惠專案」，現場臨櫃憑有效學生證，可享699元入園優惠。

至於六福村由於今年梅雨季落於5月，假日下雨頻率高，影響5月來客入園狀況仍低於去年同期，所幸最後一周假日受惠疫情趨緩及天氣轉晴，周末2天入園人數均將近4千人次，合計入園人數近8千人次，入園人潮明顯回升，看好6月來客量可望持續回溫。

雖然疫情逐漸趨緩，但六福村防疫不鬆懈，表示將持續落實保持社交距離等作業，亦決議六福水樂園今年將不開放。而兒童連假推出的「動物派對」口碑發燒，包括「動物大遊行」等系列活動，將在本周進入最後倒數。

因應國內防疫規範措施可望在6月7日鬆綁解禁，六福村6月推出身分證字號對對碰的限時特別企畫，凡是身分證字號含數字「0」即享優惠，含1～3個0可分別享有499、399、299元購票優惠，含4個0則可免費入園玩到底。

(時報資訊)