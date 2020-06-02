和勤(1586)5月合併營收2.02億元，年增2.35％，累計前5月營收8.23億元，年增0.49％。和勤表示，汽車與硬碟兩大業務接單穩定成長，隨著大陸汽車銷售觸底反彈，客戶啟動訂單增量計畫，以及海外訂單陸續回流，預期6月之後的單月營收將可望逐月攀升，維持第2季起營收回到成長軌道的預期。

5月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.09億元，佔比53.29％；硬碟機構件（VCM Plate）0.94億元，佔比46.11％。汽車零件業務方面，美系電動車大廠及大陸品牌車廠的訂單穩步成長，大陸車市4月觸底反彈，和勤訂單回溫，目前處於客戶追單狀況；硬碟機構件持續受惠宅經濟與轉單效益，且高階產品比重超過5成，未來將持續拉升高階產品比重，提高獲利貢獻。

大陸汽車銷售4月出現22個月以來首次出現成長，而大陸各地政府分別推出刺激汽車消費的支援政策，加上後疫情時代，大陸消費者開始避免使用大眾運輸工具，購車的人口有增加的趨勢。和勤產品主要應用於變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等，客戶終端涵蓋大陸各大自主品牌車廠，預期將受惠汽車銷售回溫。

由於消費者預期降價，美系電動車4、5月在大陸銷售下滑，但仍穩居大陸新能源汽車銷售冠軍，5月下旬同步調降北美與大陸市場售價，拉抬買氣，且美國廠已於5月逐步恢復產能，和勤的總出貨量未受影響，仍然按照計畫增量，並持續與電動車大廠擴大合作。感溫器殼體、高壓柱塞泵等新產品，下半年起開始小量出貨。新產品貢獻，以及原有汽車、電動車、硬碟產品的成長，營收逐月攀升可期。

(時報資訊)