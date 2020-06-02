全家便利商店(5903)6月3日起推出自有品牌FamilyMart Collection(FMC)鮮奶，並同步推出5款堅果隨手包新品，強調產地直送，以低溫非油炸方式烘焙，雙潔淨認證，讓消費者吃到健康天然的美味零嘴。

全家自102年發表自有品牌FMC，以「發現生活的原味」為品牌定位，提供消費者高CP值商品為核心，銷售業績表現亮眼，去年業績更達30億元，除了滿足消費者日常生活所需之食品、日用品等，更提供消費者日常生活中不便的解決方案，深受消費者肯定。

其中，在創新商品部分更是創通路之先，推出竹纖維環保餐具、獲得美國USDA&AMA雙項認證天然洗劑、羽絨衣等，今年再推出FMC牧場直送4.0鮮奶。

全家6月3日起推出自有品牌FamilyMart Collection鮮奶，使用單一乳源、100%成分無調整鮮乳，生乳乳脂肪含量月平均達4.0以上，高乳脂含量讓口感更佳濃順香醇。

根據尼爾森資料顯示，健康風潮吹進便利商店，連帶使得核仁、堅果此類健康意識的商品熱銷，去年業績成長超過10%。

全家商品部部長吳雅卿表示，此次推出FMC鮮奶是委由具備多年乳品代工經驗的中華民國農會台農鮮乳廠製造生產，由擁有專業技術與熟悉牧場環境的「慕渴」團隊協助，挑選符合「全家」這支商品需求的乳源，主打目前市場少見的「高乳脂含量」期望提供消費者更健康、多元的鮮奶選擇。

(時報資訊)