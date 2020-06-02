台電人員稽查違規用電情形。（台電南投區處提供／廖志晃南投傳真）

台電南投區營業處稽查違規用電，今年初到5月底，追償電費933萬多元，比去年同期成長29％，共減少2327萬度電損失，惡性與非惡性違規用電占比為58％及42％；其中，5月追償金額高達430萬多元，創下近3年來單月最高紀錄，顯示仍有不少民眾心存僥倖！

台電南投區營業處處長李宣昌表示，依據電業法違規用電行為，包括在線路上私接電線，繞越電度表或其他計電器，損壞或改動表外線路；損壞或改變電度表、電力計、其他計電器構造，或以其他方法使其失效不準。

還有在電價較低線路上，私接電價較高的電器；包燈用戶在原定電燈盞數及瓦特數以外，私自增加盞數或瓦特數。依約定設備容量計費的電力用戶，在原申請馬力數、瓩數或仟伏安數以外，私自增加馬力數、瓩數或仟伏安數等。

李宣昌說，今年查獲違規用電手法，以私接線路、破壞電表結構及製造比流器短路等態樣居多，台電人員發現用電異常，或接獲民眾檢舉後將會派員查緝，一旦查獲違規用電行為，不僅要賠償台電損失，還會有刑責。

如果有不肖業者藉由安裝省電器，卻在電表上動手腳造成計量失準，就會構成違規用電，請民眾要特別小心！

台電南投區營業處業務副處長林德義表示，為鼓勵民眾檢舉違規用電，經檢舉並查獲成案後，檢舉民眾可獲得台電追償金額10分之1獎金，每筆最高金額10萬元，請民眾勇於檢舉共同打擊不法，遏止違規用電行為。

(中時 )