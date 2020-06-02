「我是還是電動高手呢！」70歲劉伯伯2日在華山基金會陪同下，與20多位長者一起到湯姆熊歡樂世界秀泰站參加電玩大賽，久未外出的長輩，展露歡顏玩起電動。

華山基金會攜手秀泰站前店的姆熊歡樂世界舉辦「愛老人動起來 電玩大賽」活動，讓久未外出的長輩一解老是宅在家的煩悶。住在東區劉伯伯，自從接受華山基金會服務後，從未錯過任何一場活動參與，疫情爆發後，每天華山站長送便當時，他總是殷切的詢問何時要出去玩？這次活動第一時間通知劉伯伯，他開心的表示：「我不只是釣魚高手，還是電動高手呢！」。

湯姆熊歡樂世界秀泰站前店長林岳陞表示，「打電玩不只是年輕人喜愛的活動，老年人也很適合打電玩動動腦，藉由打電玩可以提高老人的反應力、記憶力和警覺力。」為了歡迎華山基金會的老寶貝到來，立刻派出湯姆熊親善吉祥物喬伊迎接，陪著長輩闖關、一起打GAME玩很大，同時再見長輩的笑容與生命力。

華山基金會大台中地區服務約2300名弱勢失能、失智、失依老人，提供免費到宅服務，如餐食服務、陪同就醫取藥、物資協助等，防疫期間華山基金會仍堅守第一線崗位，陪伴長輩一起撐過疫情；唯因為疫情捐款大縮水，2020常年服務暨「愛老人、動起來」公益活動已開跑，盼在地企業與善心人士，支持認助端午關懷禮或支持常年服務。

(中時 )