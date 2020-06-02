相隔16年2023年全國運動會將再度輪到台南市主辦，市議員郭鴻儀2日質詢時，要求市府應傾全力辦好全運會。不過，市長黃偉哲卻答詢說，目前市府並未與體育署簽訂承辦契約，考量各場館現況均較其他五都老舊，經邀集各單項運動協會初步會勘及盤點41處場館，其中有24處待修繕，費用約需9億6000萬元，將向中央爭取補助。

據了解，從台灣省運動會、台灣區運動會改制而來全國運動會，原本由直轄市、縣、市輪辦，但在桃園市主辦2019年全運會、新北市接辦2021年全運會後，體育署決定由「六都」輪辦；其中，2023年全運會將從台北市、台中市、台南市、高雄市等4個直轄市遴選，但優先考量最久沒舉辦全運會的城市後，決定由2007年迄今沒有舉辦全運會的台南市承辦。

郭鴻儀在市政總質詢指出，台南市應傾全力舉辦2023年全國運動會，市民都很期待，相信能夠提升城市行銷。

黃偉哲答詢表示，2023年全運會還在積極評估中，但巧婦難為無米之炊，想要舉辦就要辦得有面子、有裡子、要熱鬧，但台南市許多場館設施都相當老舊，如果要辦全運會就必須更新設施，坦白說這是很大的挑戰，將向體育署爭取修繕經費。

教育局長鄭新輝也強調，經初步盤點場館及評估後，將鎖定4大重點場館，於今年提報修繕計畫向體育署申請專案補助，其中也包括仁德游泳池，將朝符合辦理全國性賽事規範的方向改建，打造兼顧賽事及民眾遊憩需求的室內游泳場館。

體育處補充說，今年已成立先期規畫小組辦理競賽項目及場館規畫等事宜，將於體育署同意專案補助場館修繕經費後簽訂承辦契約書，並預計於明年成立全國運動會籌備處，接續籌備賽事及周邊活動事宜。

(中時 )