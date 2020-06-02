夏日炎炎，沒有什麼比得上鮮切芒果塊加上剉冰，能讓暑氣瞬間全消！芒果剉冰歷久不衰，一到夏日各家芒果冰名店也紛紛登上熱搜。

根據痞客邦統計統計，近期台灣北、中、南地區最熱搜15間芒果冰品店，北部地區以「Ice Monster」、「思慕昔」最為熱門，而南部的人氣冰店則大多集中於台南，例如「冰鄉」、「莉莉水果店」都是台南當地擁有數十年歷史的冰店。此外「芒果」相關關鍵字的搜尋量在近一個月成長約2倍，其中又以「玉井芒果冰」、「芒果冰沙」、「芒果冰」、「土芒果」、「芒果青」等關鍵字最為熱門。

根據痞客邦整理2020年5月份搜尋及文章人氣數據，整理出台灣北、中、南地區最熱搜的芒果冰品店，北部最熱搜 5 間的店家為：Ice Monster、思慕昔、鉅大自助冰城、芒果遇到冰、宙斯果霸；中部地區最熱搜的 5 間店為：美村點頭冰、剛好冰果室、祥賀芒果冰、何媽媽冰店、嘉良冰鎮；南部最熱搜的 5 間冰店為：冰鄉、莉莉水果店、有間冰舖、南泉冰菓室、芒果好忙。

從全站搜尋熱度可看出老字號冰店因為料多實在而受到喜愛，而浮誇系冰品在近幾年也成為風潮。

(中時電子報)