丁禹兮（右）在《傳聞中的陳芊芊》甜摟趙露思。（WeTV提供）

丁禹兮（右）在《傳聞中的陳芊芊》狂吻趙露思。（WeTV提供）

由趙露思、丁禹兮主演的WeTV甜寵古裝劇《傳聞中的陳芊芊》無厘頭劇情，笑料百出，超過九億人次網友被甜到尖叫，更攻佔台灣Google與Yahoo熱搜。劇中「成交夫婦」上演甜蜜「煙花吻」，煙花下一吻後，趙露思飾演的陳芊芊終於向丁禹兮飾演的韓爍告白：「我願意為了你留在這裡！」丁禹兮為展現非她不愛的決心，銬上愛的印記，對她說：「把你這朵帶刺的花戴上，怎能算是委屈呢？」兩人吻著吻著吻到同床共枕，網友尖叫「成交夫婦」終於脫單啦！

丁禹兮常被網友催促微博要多營業、發自拍照，他透露，發自拍照的邏輯是想記錄今天髮型有多好笑，比如像《哆啦A夢》裡的小夫或是像《七龍珠》超級賽亞人放射狀頭髮等，「但這個真的不適合發出來給大家看！」即便被網友催促更新，他仍用全身抗拒的語氣說：「就算沒有門，窗也給我封上！」排斥讓這些好笑髮型自拍發在微博上。他受訪時也透露追劇時，會搜網友自製的吐槽哏圖，包括被網友虧是靠腦補讓自己墜入情網的男人。

他形容自己飾演的角色韓爍「聰明」、「睿智」、「英勇」，還害羞表示跟自己挺像的，唯一不像的是韓爍比較蠢，還要網友把「睿智」打在他的腦門上。

(中時 )